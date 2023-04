Weil er am Dienstag gegen 12.20 Uhr bei einer Kontrolle auf der Autobahn 6 in Höhe Gerolsheim laut Autobahnpolizei Auffälligkeiten zeigte, die für einen vorangegangenen Drogenkonsum sprechen, sollte ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer Urin für einen Schnelltest abgeben. Der Kraftfahrer sei dazu nicht in der Lage gewesen, so der Bericht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird.