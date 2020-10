Einen mutmaßlichen Taschendieb, der ohne Führerschein mit einem Auto ohne Versicherungsschutz auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs war, hat die Autobahnpolizei Ruchheim gestellt. Der Streife fiel laut Polizeibericht am Dienstag, 20. Oktober, gegen 10.30 Uhr ein BMW mit französischer Zulassung auf, der von der A6 aus Richtung Kaiserslautern kommend auf die A61 in Richtung Koblenz auffuhr. Die Beamten vermuteten, das Fahrzeug könnte von Trickdieben genutzt werden.

Streife folgt verdächtigem Fahrzeug

Sie folgten dem BMW bis zum Parkplatz Kurzgewann bei Worms und kontrollierten die Insassen: neben dem 21-jährigen Fahrer zwei 40- und 31-jährige Frauen. Die Recherchen der Polizei ergaben, dass es zur Herkunft des Fahrzeugs nur widersprüchliche Angaben gab, laut französischen Behörden bestand jedoch kein Versicherungsschutz mehr, eine am Fahrzeug befestigte grüne Versicherungsplakette war gefälscht. Zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Ein bei dem Mann entdecktes Mobiltelefon war zudem von der Polizei Wuppertal zur Sachfahndung nach einem Taschendiebstahl ausgeschrieben. Gegen den Mann wurden, so die Autobahnpolizei Ruchheim abschließend, „mehrere Strafanzeigen mit entsprechenden Folgemaßnahmen eingeleitet“.