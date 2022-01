Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Auto am Sonntagnachmittag am Autobahnkreuz Frankenthal in Flammen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, informiert die Autobahnpolizei Ruchheim auf Nachfrage. Der Brand habe schlimmer gewirkt, als er tatsächlich gewesen sei. Für Löscharbeiten sei die Feuerwehr Grünstadt im Einsatz gewesen.