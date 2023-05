Positiv auf Kokain und THC schlug ein Drogentest an, dem Beamte der Autobahnpolizei am Freitagmorgen einen 27-jährigen Transporterfahrer unterzogen. Der Mann war einer Streife auf dem Parkplatz Kurzgewann auf der A61 aufgefallen. Er sei unsicher gestanden und habe „ein paar weitere Auffälligkeiten“ gezeigt, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hingewiesen hätten, so der Bericht. Bei einer Durchsuchung des 27-Jährigen und seines Fahrzeug habe man mehrere Gramm Cannabis gefunden.