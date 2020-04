Einen Anhänger, der mit Ziegeln beladen war, haben Unbekannte zwischen Samstag, 4. April, und Mittwoch, 8. April, in der Fußgönheimer Straße in Lambsheim gestohlen. Das teilte die Polizei Maxdorf am Mittwoch, 15. April, mit. Laut Pressemitteilung war der Anhänger der Marke Stema dort abgestellt worden. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, kann sich an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-1100, E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de, wenden.