Zwei Fälle von Sachbeschädigung an Autos meldet die Polizei Frankenthal. Beide Türen auf der Beifahrerseite eines Kias, der in der Kantstraße vorm Haus Nummer 10 geparkt war, wurden zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, zerkratzt. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. An einem grauen Opel wurden alle vier Reifen aufgestochen. Die Tat soll sich zwischen Sonntag und Dienstagvormittag in der Straße Am Kanal, auf Höhe des Anwesens Nummer 4, ereignet haben. Schaden: mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.