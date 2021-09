Ein älterer Mann soll am Mittwochabend im Albrecht-Dürer-Ring ein Auto zerkratzt haben. Nach Polizeiangaben wurde der schätzungsweise 60- bis 70-jährige Mann gegen 21.15 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er sich an dem Skoda zu schaffen machte. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein, braune, kurze Haare haben und eine Brille sowie einen braunen Pullover und gleichfarbige Schuhe getragen haben. Durch die Kratzer auf der Fahrerseite entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.