Nur etwa eine halbe Stunde war eine 53-jährige Frau aus Frankenthal am Samstagmorgen ab 9.15 Uhr mit dem Hund unterwegs. Doch in dieser Zeit wurde laut Polizei ihr Auto, dass sie in der Straße „Im Spitzenbusch“ geparkt hatte, aufgebrochen. Unbekannte hatten die Beifahrerscheibe eingeschlagen und den Geldbeutel mit etwas Bargeld und EC-Karte mitgenommen. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Auto-Einbrecher hätten es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks und Handtaschen abgesehen. Es sei davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Man sollte deshalb beim Verlassen des Fahrzeugs auf Personen im Umkreis achten, die einen beobachten, und prüfen, ob das Auto richtig verschlossen ist.

Weiterführende Informationen gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de.