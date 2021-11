Gezielter Diebstahl oder Zufall? In der Zeit zwischen Samstag, 13. November, und Dienstag, 16. November, brach ein unbekannter Dieb ein Auto in einer privaten Tiefgarage in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Wormser Zentrum auf. Seine Beute war laut Polizei ein Arztkoffer. Der Geschädigte habe den Diebstahl am Donnerstagabend bemerkt, nachdem er festgestellt hatte, dass die hintere Seitenscheibe seines Pkw eingeschlagen war. Der gestohlene Arztkoffer habe unter anderem verschreibungspflichtige Medikamente enthalten. Die Kripo Worms ermittelt.