Am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr ist auf der L456 zwischen Heuchelheim und Großniedesheim ein Autounfall passiert. Die Polizei berichtet, eine 56-jährige Fahrerin sei aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ihr PKW habe sich überschlagen und sei auf dem Dach im Feld gelandet. Die Frau verletzte sich den Beamten zufolge am Kopf und an der rechten Hand. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro.