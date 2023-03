Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abitur – und was dann? Das haben wir vergangenen März sechs Frankenthaler Absolventen gefragt. Nach den Lockdowns in der Pandemie stand Reisen ganz oben auf der Wunschliste. Die Dirmsteinerin Romy Rösch, Abiturientin 2022 am Karolinen-Gymnasium, berichtet ein Jahr später, was aus ihren Plänen wurde.

Im April 2022 hatte Romy Rösch ihr Abitur in der Tasche.