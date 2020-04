Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag in der Lambsheimer Straße in Heßheim von einem Auto angefahren worden. Der Mann war laut Polizei gegen 14 Uhr gegenüber der dortigen Bäckerei unterwegs, als ein 71-jähriger Autofahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug in Richtung des Gehwegs ausweichen musste. Dabei stieß der Außenspiegel des Autos gegen den Arm des Fußgängers, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei, Telefon 06233 313-0 oder E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.