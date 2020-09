Eine Katze als Unfallverursacher gab ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen gegenüber der Polizei an. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 4.50 Uhr an der Kreuzung Andreasstraße/Bahnhofstraße in Worms. Dabei sei der 21-Jährige einer Katze ausgewichen, von der Fahrbahn abgekommen und über eine Verkehrsinsel gefahren. Dort habe er noch ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der Pkw habe abgeschleppt werden müssen. Weil die Feuerwehr Worms die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen musste, sei die Unfallstelle während dieser Arbeiten komplett gesperrt worden. Der 21-Jährige sei leicht verletzt und auf eigenen Wunsch ins Krankenhaus gebracht worden. Weil er deutlich nach Alkohol gerochen habe, wurde, so die Polizei Worms weiter, eine Blutprobe entnommen und Strafanzeige erstattet.