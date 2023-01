Schüler zwischen elf und 17 Jahren können sich für das Projekt „Das internationale Klassenzimmer“ in den Osterferien in England bewerben. Wie der Internationale Austauschdienst mitteilt, ist für 2. bis 10. April eine Fahrt nach Thanet am Südost-Zipfel Englands (Grafschaft Kent) geplant. Hier werden die Teilnehmer bei englischen Gastfamilien wohnen, die seit vielen Jahren ausländische Gäste bei sich aufnehmen. An den Vormittagen gibt es Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule. In Internationalen Klassenzimmern lernen Schüler aus Frankreich, Spanien und Italien gemeinsam. Ziel sei es, Grammatik und Wortschatz zu erweitern, aber es auch die Angst vor dem Gebrauch der Sprache zu nehmen. Neben Sport und Badenachmittagen am Strand von Westgate-on-Sea sind Ausflüge, unter anderem nach London, vorgesehen. Unterlagen zum Austausch gibt es per E-Mail an klassenzimmer@austauschdienst.de . Dabei sollten Alter, Klassenstufe und Adresse des Kindes angegeben werden.