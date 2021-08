Das am 3. Juli gestartete Lazarus-Projekt im Wormser Kunsthaus geht nach Verlängerung und Umräumpause am 7. August in die zweite Runde. Dabei sind die Künstlerinnen Anita Reinhard, Marianne Westrich und Anja Pausch.

Coronakonform führt durch die Ausstellung im Wormser Kunsthaus ein vorgegebener Rundgang. Der blaue Planet, die Erde, begrüßt folglich alle Besucher gleich zu Beginn. Hier präsentiert Anita Reinhard „ausschließlich blaue Gemälde, die sich der Natur widmen“, kündigt die gebürtige Berlinerin an, die schon seit 35 Jahren – fast ihr halbes Leben – in Worms zuhause ist. Angeregt durch ihre Arbeiten soll der Besucher eintauchen in eine Oase der Ruhe und von einer meditativen Stimmung umgeben sein.

Trotz der monothematischen Arbeiten, Reinhard legt sich in Malerei und Zeichnungen nicht auf ein Sujet fest. Neben der Natur beschäftigt sie sich mit Themen aus Mythen und Sagen. Der Mensch steht meist im Mittelpunkt, ob in Porträts oder erotischer Malerei. Auf ihrer Internetseite (www.atelieranita.de) bezeichnet sie „Malerei als Weg zum Verborgenen hinter dem Offensichtlichen“.

Figurative Elemente lässt sie bisweilen zerfließen in Andeutungen, erzeugt Stimmungen durch expressive Farben oder schwelgt in einem geheimnisvollen Formen- und Farbenuniversum – diese Reihe betitelt sie als Abstrakten Symbolismus.

Kunstkiosk ist wieder dabei

In den beiden nächsten Räumen sind Arbeiten ihrer ehemaligen Schülerinnen Marianne Westrich und Anja Pausch zu sehen. Marianne Westrich, sagt Reinhard, „liebt die Malerei als Möglichkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen“. Gegenständliches und Abstraktes in frischen lebhaften Farben herrschten vor. „Abstrakt, farbenfroh und kraftvoll“, beschreibt Anita Reinhard die Malerei von Anja Pausch. Kennzeichnend für Pausch sei, dass sie sich intensiv mit aktuellen Themen beschäftige, also mit der Realität und dem, was diese mit uns macht, in uns hervorruft. „Es sind farb- und ausdrucksstarke Werke, aufrüttelnd und bewegend, aber auch sanft oder melancholisch“, urteilt Anita Reinhard.

Beibehalten hat das Künstlertrio die Idee des Kunstkiosk mit Gemälden verschiedener Künstler zu günstigen Preisen. Zum Abschluss führt der Rundgang durch das Atelierblau. Das Projekt der Lebenshilfe Worms bietet psychisch und geistig behinderten Kunstschaffenden die Möglichkeit, ihre Kreativität zu entfalten.

Die Reihe Lazarus wurde von den Künstlern des Kunsthauses Worms entwickelt, um nach dem Stillstand der Corona-Lockdowns die „Wiederauferstehung der Kunst“ zu feiern, wie es der Initiator und Organisator Horst Rettig beim Projektstart Anfang Juli erläuterte.

Nun also ist die Ausstellung „Lazarus II“ im Kunsthaus Worms, Prinz-Carl-Anlage 19, zu sehen vom 7. bis 15. August, jeweils 14 bis 18 Uhr.