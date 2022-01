Sechs eigene Kunst- oder kunsthandwerkliche Präsentationen sowie zwei Gastausstellungen sind im Jahresprogramm des Kunsthauses Frankenthal verzeichnet. Auch einen Kunst- und Genussmarkt soll es wieder geben. Eine Broschüre zum Programm liegt laut Stadt bereits aus.

Das neue Jahr beschert den Kunstinteressierten ein Wiedersehen mit Künstlern, die bereits in Frankenthal zu Gast waren. Den Anfang macht Uli Bomans. Seine Ausstellung unter dem Titel „Wishflower“ im Frühjahr 2021 war coronabedingt für Besucher allerdings nicht beziehungsweise nur als Video-Rundgang zugänglich. Für Samstag, 5. Februar, kündigt die Stadt nun die Rückkehr des Künstlers an. In seinen Arbeiten unter dem Motto „Faced Again“ baue er teils auf alten Motiven auf. Dennoch sei laut Stadt keine Wiederholung, sondern eine Neuauflage mit deutlicher Weiterentwicklung seines Sujets zu erwarten. Bomans befasst sich in der Reihe „Agents“ erneut mit Bildern zeitgenössischer Despoten, die er in großformatigen Collagen aus Papier, Plastik und anderen Fetzen eher karikiert denn porträtiert.

Begleitend zur Ausstellung gibt die Gruppe The RememBerries am Mittwoch, 12. Februar, ein Konzert im Kunsthaus. Inmitten von Bomans’ Arbeiten spielt das Trio Rock- und Popsongs der letzten 40 Jahre, mit einem Schwerpunkt auf den 90er-Jahren.

Perronpreis: Teilnehmer aus 2019 und 2022

Ab 17. Juli ist der Perron-Preisträger Peter Köcher mit Arbeiten unter dem Titel „auf_zeichnungen“ zu Gast im Kunsthaus. Der Titel kann wörtlich genommen werden. Denn der ehemalige technische Zeichner und Bautechniker verwendet seit 2017 als Grundlage für Bildobjekte und Plastiken alte Lichtpausen. Auf denen sind noch deutlich alte Konstruktions- und Baupläne zu erkennen. Die verklebt er, bearbeitet sie mit Alkydharz oder Polyurethan, verschraubt oder bindet sie. Für eine Arbeit aus dieser Serie erhielt er 2019 den Perron-Kunstpreis der Stadt Frankenthal.

Auch Paul Hirsch war einer der Künstler, dessen Holzarbeiten im Rahmen des Wettbewerbs um den Perron-Kunstpreis 2019 in der Sparte Plastik in der abschließenden Ausstellung zu sehen waren. Er ist im Dezember im Kunsthaus zu Gast. Laut Stadt ist das Besondere an seinen „Skulpturen in Bewegung“, dass sie aus mehreren beweglichen Teilen bestehen, die aus einem Baumstamm ohne Nahtstelle gearbeitet sind. Das bedeutet, dass sich bei jedem Aufbau die Form der Skulpturen verändert.

Apropos Perron-Kunstpreis: Der wird für 2022 ausgeschrieben in der Sparte Malerei, und zwar zum Thema „Malerei in Bewegung“. Dabei, erläutert die Stadt in einer Mitteilung, stehe die Frage im Mittelpunkt, wie Bewegung ins Bild kommen kann – ob gegenständlich oder abstrakt – und mit welchen Mitteln Bilder den Betrachter bewegen können. Ausgezeichnete und ausgewählte Arbeiten zum Wettbewerb werden in der Ausstellung ab Samstag, 14. Mai, im Kunsthaus zu sehen sein.

Zum Stadtjubiläum Kunst aus Frankenthal

Ausgewählte und siegreiche Arbeiten des Gestaltungswettbewerbs der Tischler- und Schreinergesellen sind im Oktober in der Ausstellung „Die Gute Form im Schreinerhandwerk“ zu sehen. Der Wettbewerb findet nach Angaben der Stadt bereits seit Jahrzehnten statt. Gefragt seien neben zeitgemäßem Design eine erstklassige Gestaltung.

Für September kündigt die Stadt als „besonderen Höhepunkt“ eine Ausstellung zum Stadtjubiläum in diesem Jahr an. Die Leiterin des Erkenbert-Museums, Maria Lucia Weigel, zeigt in einer von ihr selbst kuratierten Ausstellung Arbeiten aus der städtischen Kunstsammlung – vorwiegend Gemälde und Druckgrafiken aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit der Schau soll demnach zum einen ein Überblick über die Vielfalt der Sammlung gegeben werden und an Frankenthaler Künstlerpersönlichkeiten erinnern, zum anderen soll sie Arbeiten mit Frankenthaler Motiven in den Fokus rücken.

Neben den sechs städtischen Ausstellungen ist im Jahresprogramm des Kunsthauses im März eine Ausstellung des Lions Club Frankenthal mit dem Titel „Begegnungen“ zu sehen. Und auch die Künstlerin Uschi Freymeyer lädt im November wieder ein zu „Freymeyer und Friends: Grenzenlos“. Ebenso lädt der Kunst- und Genussmarkt für den 20. August erneut zu künstlerischen und kulinarischen Genüssen in den Garten des Kunsthauses ein.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es in einer Broschüre, die im Einzelhandel, in der Stadtbücherei und im Kunsthaus am Mina-Karcher-Platz 42 ausliegt, sowie im Internet unter www.frankenthal.de/kunsthaus oder bei Manuela Engel-Heil, Telefon 06233 89-456, E-Mail an manuela.engel-heil@frankenthal.de. Hier können auch Karten für das Konzert der Gruppe The RememBerries für zehn Euro reserviert werden.