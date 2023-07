Nur zwei Monate nach der Gedenkausstellung zum 100. Geburtstag seines Onkels Gerhard Pallasch zeigt das Wormser Kulturzentrum in der Ausstellung „Pallaschs Kunterbunt“ ab 2. August Werke des in Worms geborenen Architekten und freischaffenden Künstlers Frank Pallasch.

Schon früh wurde der 1964 in eine künstlerisch sehr begabte Familie hineingeborene Frank Pallasch von seinem Onkel dazu ermutigt seinen Begabungen zu folgen. Zunächst als Hobby machte er die Kunst 2015 zu seinem Beruf. Die für die Ausstellung ausgewählten Arbeiten entstanden in den Jahren 2016 bis heute. Die Werke bestehen in der Regel aus mehreren Schichten, angefertigt durch Mischtechniken mit Öl- und Acrylfarben, Leinöl, Tusche, Pigmenten sowie weiteren Materialien. Durch die Verwendung von Holz als Maluntergrund und den Einsatz von Schlagmetallen verleiht Frank Pallasch den abstrakten Arbeiten eine zusätzliche Plastizität.

Termin

Die Vernissage findet am Mittwoch, 2. August, um 19 Uhr auf der Galeriefläche des Oberen Foyers im Wormser statt. Anschließend ist die Ausstellung bis 29. August, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang des Neubaus.