Kunterbunt, collagenhaft, poppig und rundum positiv: Unter dem Markennamen „Pfalz Pop Art“ malt sich die Dürkheimer Künstlerin Mechthilde Gairing durch die Region. Eine Auswahl ihrer Acrylwerke ist zurzeit im oberen Foyer des Frankenthaler Rathauses zu sehen.

Luftballons flankieren die Dreifaltigkeitskirche, ein Strohhut schwebt am Himmel. Das Wormser Tor leuchtet in vielfarbigen Reflexen. Wie eine Villa Kunterbunt prangt das Café Ideal an der Ecke zur Eisenbahnstraße. Altbekannte Frankenthal-Ansichten mit frischem Blick ins Bild gesetzt finden sich in der kleinen Ausstellung, oft in Verbindung mit positiven Botschaften wie „c’est la vie“, „life is wonderful“ oder „welcome“.

Die Bilder von Mechthilde Gairing wirken jung, vital und strahlen Farbigkeit und Lebensfreude aus. Stadtansichten, Landschaftspanoramen, aber auch Tiere und Automobile sind die Lieblingsmotive der Malerin aus Bad Dürkheim. „Die Bilder fließen mir einfach aus den Fingern“, verrät die ehemalige Heilpraktikerin, die erst 2019 im Alter von 70 Jahren mit dem Malen begonnen und seitdem mit ihrer Pfalz Pop Art kontinuierlichen Erfolg hat. Mit ihren farbenfrohen Werken ist die Bad Dürkheimerin auch international bei Online-Vernissagen und auf überregionalen Kunstmärkten vertreten.

Eigener Laden in Bad Dürkheim

Eine auf Frankenthal zugeschnittene Auswahl ihrer Werke schmückt, initiiert von Oberbürgermeister Nicolas Meyer, noch bis 6. Mai die weißen Wände im oberen Foyer des Rathauses. Weitere Bilder Gairings gibt es parallel an verschiedenen Orten in der Region zu sehen. In der Römerstraße 16 im Herzen von Bad Dürkheim betreibt sie ihre Pfalz Pop Art Gallery. Dort bietet sie außer großformatigen Acrylbildern auch kleine Kunstwerke „to go“ wie Kalender und Postkarten an, aber auch individuell gestaltete Produkte wie Tassen, Kissen und Kuscheldecken mit Stadtansichten, Tierbildern oder eigenen Wunschmotiven – Motto: „Kunst und Design soll sich jeder leisten können.“

Überzeugt vom Synergieeffekt von Kunst und Einzelhandel, kooperiert die umtriebige Künstlerin auch gerne mit der lokalen Geschäftswelt: „Ich freue mich immer über Angebote für gemeinsame Dekoration, Ausstellungen und Marketing-Aktionen.“ Und so werden weitere Bilder ab Mitte Mai in Frankenthal bei Nordfisch in der Wormser Straße und zur Kunst- und Einkaufsnacht am 21. Juni beim Kaufhaus Birkenmeier zu sehen sein.

Die Ausstellung

Bis Montag, 6. Mai, im oberen Foyer des Frankenthaler Rathauses. Geöffnet ist die Ausstellung während der Bürozeiten.