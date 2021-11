Noch bis Sonntag, 21. November, läuft im Strieffler-Haus in Landau, Löhlstraße 3, die Ausstellung „Harald-Alexander Klimek – HAK und Weg-Gefährten“. Diese kunstschaffenden Kollegen und besten Freunde, die der Frankenthaler um sich schart, sind Jürgen K. Hultenreich, Nikolai Makarov und Hans Scheib, Klaus H. Hartmann, Philipp Hennevogl, Hans Henrik Grimmling sowie Strawalde alias Jürgen Böttecher.

Aktuelle Zeitkritik

Zum Finale am kommenden Sonntag 14. November, sowie am Sonntag, 21. November, bietet Klimek nachmittags Künstlerführungen durch die Ausstellung. Den Teilnehmern erklärt er an Werken die Details und Feinheiten, die kunsthistorischen Bezüge und die aktuelle Zeitkritik.

Die Ausstellung ist freitags bis sonntags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Ein Katalog ist im Knecht-Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Wer bei einer Führung dabei sein möchte, muss sich beim Strieffler-Haus unter der Telefonnummer 06341 86204 anmelden.