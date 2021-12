Die Malerin Uschi Freymeyer und die Kalligrafin Regina Seiler haben kurz vor Weihnachten noch eine Nachmittagsausstellung auf die Beine gestellt. In Freymeyers Atelier art&more im Frankenthaler Kunsthaus (Mina-Karcher-Platz 42a) zeigen die beiden Künstlerinnen am Donnerstag, 23. Dezember, von 14 bis 18 Uhr eine Auswahl ihrer Werke.

Freymeyer und Seiler kündigen in ihrer Pressemitteilung eine „kleine, aber feine“ Schau an, die die Zusammenarbeit der beiden Frauen zeigt. Ihr Ziel ist es nach eigener Aussage, den Besuchern abseits des hektischen Alltags etwas Zeit zum Besinnen zu geben. Im Obergeschoss des Kunsthauses werden unter anderem Kunstwerke und Kalligrafien zu sehen sein sowie die in der Corona-Zwangspause als gemeinsames Projekt entstandene 32-seitige Broschüre „Symbiosen“, in der sich Malerei, Lyrik und Kalligrafie ergänzen.

Uschi Freymeyer ist seit 2004 als freischaffende Künstlerin tätig. Neben ihrer eigenen Malerei sind Workshops und Malkurse im Frankenthaler Kunsthaus ihre zweite Leidenschaft. Freymeyers Bilder sind wahre Farbexplosionen, die sie in unterschiedlichen Techniken auf die Fläche bannt. Ihre Kompositionen sind mal überbordend, mal organisch, mal streng geordnet. In einigen Arbeiten dominiert ein Ton, in anderen sticht dem Betrachter eine Farbenvielfalt ins Auge. Mit Seiler verbindet Freymeyer eine langjährige künstlerische Bekanntschaft, aus der längst Freundschaft geworden ist.

Historisch und modern

Regina Seiler entdeckte vor gut 15 Jahren die Kalligrafie für sich. Zunächst eignete sie sich das „schöne Schreiben“ autodidaktisch an, dann besuchte sie auch Kurse. Inzwischen kann sie mit historischen und modernen Schrifttypen umgehen. Für ihre Kalligrafien nutzt Seiler Ziehfeder, Balsaholz sowie Bandzug-, Redis- oder Spitzfeder.

Besucher können sich am Donnerstagnachmittag im Atelier und in der kleinen Galerie frei umschauen. Laut Mitteilung gilt die 2G-Regel. Besucher müssen sich vor Ort registrieren und eine Maske tragen.

Termin

Ausstellung von Uschi Freymeyer und Regina Seiler am Donnerstag, 23. Dezember, 14 bis 18 Uhr, im Atelier art&more im Kunsthaus Frankenthal (Mina-Karcher-Platz 42a). Weitere Infos gibt es im Netz unter www.uschi-freymeyer.de.