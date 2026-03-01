Am Mittwoch, 4. März, ab 17.30 Uhr werden die in der Schau „Glockenguss in Frankenthal“ im Erkenbert-Museum zu sehenden Arbeiten Frankenthaler Gymnasiasten vorgestellt.

Über alle Epochen und Zeiten hinweg ist die Glocke untrennbar mit ihrem Klang verbunden. Die Vielfalt eines Glockenklangs darzustellen hat sich daher der gemeinsame Leistungskurs Bildende Kunst der beiden Frankenthaler Gymnasien, dem Albert-Einstein- und dem Karolinen-Gymnasium, zur Aufgabe gemacht. Herausgekommen sind 20 sehr individuelle Arbeiten, die seit Dezember 2025 in der großen Glockenausstellung im Erkenbert-Museum zu sehen sind. Eine animierte Glocke schwingt dabei geräuschlos über allen Werken. Die „Explosion der Stille“ findet sich neben dem „Klang der Zersplitterung“ und steht wie die „Ungehörte Sichtbarkeit“ und „Die stumme Melodie“ gleichermaßen für das gewaltige Klangerlebnis einer Glocke und die völlige Stille.

Auch Kinder sind am Mittwoch ausdrücklich willkommen und können bei eigens für diese Veranstaltung entworfenen Glocken-Mandalas selbst kreativ werden.