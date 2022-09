Die Ausstellung „Flutgeschichten – kreativ gegen die Krise“ ist noch bis Mittwoch, 5. Oktober im Erkenbert-Museum zu sehen. Die interaktive Schau beschäftigt sich mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, wird vom Verein IsraAID Germany kuratiert und zeigt unter anderem Fotografien, Geschichten und von Betroffenen geschaffene Objekte. Zum Abschluss der Ausstellung findet am Mittwoch um 17 Uhr eine Führung mit Kurator Carlo Schenk statt. Von 16 bis 18 Uhr sind an diesem Tag außerdem weitere Vertreter des Vereins IsraAID vor Ort, die in Krisenfällen Freiwillige mobilisieren und selbst vor Ort helfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Geöffnet hat das Museum dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, im Museum gilt Maskenpflicht.