Die Ausstellung „Demokratie gerade jetzt“ ist im Kunsthaus Worms, Prinz-Carl-Anlage 19, von heute bis 13. März samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Die Demokratie in Europa ist in den vergangenen Jahren auf den Prüfstand geraten und nun durch den gewaltsamen Einmarsch Russlands in die Ukraine noch mehr in Gefahr. Aus diesem Grund haben die Künstler des Kunsthauses Prinz-Carl und das Atelierblau der Lebenshilfe sich entschlossen, diese kurzfristig anberaumte Ausstellung in den Räumen des Kunsthauses zu zeigen. Die ausstellenden Künstler sind Stefan Ahlers, Ruth Bauermann, Christine Friedrich (von ihr ist das hier zu sehende Bild), Anna Bludau-Hary, Renate Huthoff, Anja Pausch, Anita Reinhard, Horst Rettig, Uli Spiro, Anja Ziegler und die Künstler von Atelierblau. Es ist eine Ausstellung unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.