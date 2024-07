Bei der Kunst- und Einkaufsnacht im Juni haben die Angestellten der Sparkasse Rhein-Haardt im Beratungszentrum Mitte mit einer Ausschank-Aktion Geld für die Frankenthaler Tafel gesammelt. Jetzt ist die Spende übergeben worden.

Wein- und Traubensaftschorle gab es während der 17. Kunst- und Einkaufsnacht am 21. Juni bei der Sparkasse in der Bahnhofstraße. Während in der Fußgängerzone und in den Geschäften Unterhaltung, Kunst und Einkaufen geboten war, konnten sich die Besucherinnen und Besucher in der geöffneten Kundenhalle des Geldinstituts kostenlose Airbrush- oder Glitzer-Tattoos abholen. Dazu gab es Riesling- oder Weißherbstschorle und alkoholfreie Varianten, ausgeschenkt von den Angestellten der Sparkasse.

Alle Einnahmen des Abends und zusätzliche freiwillige Spenden einiger Gäste kamen ohne Abzüge der Tafel in Frankenthal zu Gute. Den Spendenscheck übergab Anton Kerkesner, der Leiter des Beratungszentrums, an Heidi Stephan, Leiterin der Tafel, und an Tanja Wagner, Geschäftsführerin der Malteser Frankenthal, die hier die Tafel betreiben.

Jeder Euro sei bei der Tafel willkommen und dringend benötigt, teilte die Sparkasse mit, um den Betrieb in Frankenthal aufrecht zu erhalten. Pro Woche nähmen mehr als 2.500 Menschen das Angebot der Tafel in Anspruch und versorgten sich und ihre Familien dort mit Lebensmitteln und anderen Waren.