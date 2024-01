Wenn der Haupt- und Finanzausschuss bei seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 30. Januar, 17 Uhr (Congress-Forum, Stephan-Cosacchi-Platz 5), zustimmt, bekommen das Theater Alte Werkstatt und das Kulturzentrum Gleis4 jeweils 25.000 Euro in Form einer sogenannten überplanmäßigen Ausgabe. Hintergrund ist die seit einigen Jahren getroffene Vereinbarung, dass die Stadt bis zu einer Höhe von 25.000 Euro jeden Spendeneuro verdoppelt, den beide Kultureinrichtungen selbstständig einwerben. Dieses Geld konnte nach Darstellung der Verwaltung bisher nicht ausgezahlt werden, weil die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Nachtragshaushaltsplan 2023 noch nicht genehmigt hat. Der nun gewählte Weg ist das Ergebnis der Gespräche zwischen der Stadtspitze und der ADD zur Finanzsituation Frankenthals in dieser Woche. „Die Abstimmung in dieser Sache mit der ADD war vor allem für unsere Kultureinrichtungen wichtig. Denn wenn das Gremium nun zustimmt, ist diese Sache geklärt und wir können die Beträge auszahlen“, zitiert die Stadt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung. Sowohl Theater als auch Kulturzentrum werden seitens der Stadt darüber hinaus mit institutionellen Zuschüssen gefördert: Im Falle des TAW sind das 46.170 Euro, an das Gleis4 fließen jährlich 25.000 Euro. Diese Summen seien bereits im vergangenen Jahr an beide Einrichtungen ausgezahlt worden.