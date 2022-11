Für das Areal westlich des Hauptbahnhofs hat die Verwaltung ein städtebauliches Konzept erarbeitet. Die Verwaltung strebt eine Förderung des Wohnungsbau-Projekts durch das Land im Rahmen der Baulandinitiative „Gut wohnen in der Region“ an.

Der städtische Etat wird nach den bisherigen Planungen mit rund 344.000 Euro belastet, der Zuschuss würde sich auf maximal 250.000 Euro belaufen. Die Vorlage der Verwaltung wurde in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einhellig gebilligt.

Thomas Börstler meldete jedoch seine Bedenken an, ob bei den betroffenen Grundstückseigentümern überhaupt Interesse an einer Entwicklung der Flächen bestehe. „Wir sollten vorher mit ihnen sprechen, bevor wir tiefer in die Planung einsteigen“, befand der Sprecher der FDP. Es gehe zunächst einmal darum, die Eigentümer dazu zu bewegen, mitzumachen, erläuterte Marika Denzer, Leiterin des Bereichs Planen und Bauen. Eine Aktivierungsstrategie sei einer der Punkte des Förderprojekts: „Wir brauchen eine Planungsgrundlage und müssen in Vorleistung gehen, um mit den Eigentümern zu sprechen.“

Gabriele Bindert (CDU) lobte die „komplexe und durchgemischte Form“ des Areals. Auf die „interessante Lage mit guter Verkehrsanbindung“ wies Gunther Koch (SPD) hin. Das angedachte Baugebiet eigne sich insbesondere für Senioren und junge Familien. „Wir sollten Anstöße geben, damit endlich etwas passiert, das die Stadt weiterbringt“, betonte Rainer Schulze (Grüne/Offene Liste).