Will die Petrus-Pfarrei die Kindergarten-Trägerschaft in Bobenheim-Roxheim aufgeben? Ihr Herumdrucksen bei den Neubauplänen kann einen glatt auf diesen Gedanken bringen.

Die Weiterentwicklung von drei Bobenheim-Roxheimer Kindergärten hängt davon ab, dass die katholische Pfarrei Heiliger Petrus mit ihrem Kita-Neubauvorhaben beim Rathaus in die Pötte kommt. Denn ohne dieses Gebäude gerät der kluge Plan der Gemeinde, immer ein Ausweichquartier zu haben, wenn die nächste Kita vergrößert werden muss, ins Wanken.

Fast ein Jahr nach der Vorstellung des ersten Entwurfs steht noch nicht mal fest, wann bei der Kreisverwaltung der Bauantrag eingereicht wird. Und das obwohl der Architekt für die CDU im Bauausschuss der Gemeinde sitzt, von der Dringlichkeit des Neubaus weiß und in den Sitzungen gern und häufig die Planer anderer Bauprojekte ins Kreuzverhör nimmt.

Ausweichende Floskeln

Noch befremdlicher ist jedoch die Informationspolitik der Pfarrei und des Bistums Speyer. Sie verweigern Auskünfte zum Planungsstand mit dem floskelhaften Verweis auf laufende Verhandlungen über „Grundstück, Gebäude und Trägerschaft“. Das lässt Raum für Spekulationen, zum Beispiel darüber, ob die Kirche ihre zwei Bobenheim-Roxheimer Kindergärten gern abstoßen und an die Kommune übergeben möchte. Dazu müsste die Gemeinde Ja sagen. Und solange sie das nicht getan hat, kann man es mit dem Neubau vielleicht – Stichwort Druckmittel – langsam angehen lassen. Wie gesagt: Raum für Spekulationen.