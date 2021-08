Im Fall einer randalierenden Ludwigshafenerin ist Beamten der Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben am Dienstagabend nichts anderes übriggeblieben, als die 20 Jahre alte Frau zu fesseln, sie aus einer Wohnung in der Käthe-Kollwitz-Straße zu tragen und ins Krankenhaus zu bringen. Aufgefallen war sie der Pressemitteilung zufolge bereits gegen 18.15 Uhr: Zeugen hatten eine „stark alkoholisierte und pöbelnde weibliche Person“ in der Benderstraße gemeldet. Dort sei die Streife aber zunächst nicht fündig geworden. Etwa eine halbe Stunde später habe sich die Mutter der 20-Jährigen gemeldet – wegen einer Körperverletzung in der Kollwitz-Straße. Während des folgenden Einsatzes habe die junge Frau die Beamten lautstark beleidigt. Über die Gründe des „psychischen Ausnahmezustands“ sei nichts bekannt.