Die Ausleihe von Büchern und anderen Medien ist in der Stadtbücherei Frankenthal eingeschränkt wieder möglich. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ab dem heutigen Montag können Bürger ihre Bestellungen bevorzugt per E-Mail, aber auch telefonisch durchgeben.

Wer nicht weiß, was er ausleihen möchte, kann sich Medien – dazu zählen Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, aber auch Zeitschriften – zu einem bestimmten Thema wünschen oder sich ein Überraschungspaket packen lassen. Es besteht auch die Möglichkeit, gezielt im Onlinekatalog der Stadtbücherei nach Themen und verfügbaren Medien zu recherchieren.

Pro Büchereiausweis können bis zu zehn Medien bestellt werden. Für die Abholung, die ohne direkten Kontakt zu den Mitarbeitern erfolgen soll, wird ein Termin vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Besteller sein bereitgelegtes Medienpaket im Windfang zum Eingang der Stadtbücherei in der Welschgasse 11 in Empfang nehmen. Auch die Rückgabe erfolgt kontaktlos über die Rückgabebox an der Ecke Sterngasse/Welschgasse. Ausdrücklich weist die Stadtbücherei darauf hin, dass während der Zeit der Schließung keine Mahngebühren berechnet werden.

Damit Medien bestellt werden können, ist ein gültiger Büchereiausweis Voraussetzung. Wer einen beantragen möchte, kann dies auch online tun. Auf der Homepage der Stadt Frankenthal www.frankenthal.de findet sich unter der Rubrik Kultur und Bildung die Webseite der Stadtbücherei. Dort kann man sich ein Anmeldeformular herunterladen und dieses per Post oder digital per E-Mail an die Stadtbücherei senden. Parallel sollte die fällige Jahresgebühr überwiesen werden. Deren Höhe ist ersichtlich aus der ebenfalls einsehbaren Gebührensatzung.

Zum genauen Ablauf der Ausleihe während der Schließung hat die Stadtbücherei ein Video erstellt, das auf der Facebook-Seite der Stadt Frankenthal zu finden ist.

Auf einen Blick