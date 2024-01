Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Verletzt und traumatisiert: So hat eine Mitarbeiterin des Frankenthaler Tierheims Lenox am 4. Januar im Ostpark gefunden – ausgesetzt in einer viel zu kleinen Transportbox. Langsam erholt sich der Kater nun dank der Fürsorge von Tierheimleiterin Simone Jurijiw und ihrem Team. Doch bis er vermittelt werden kann, dauert es noch etwas.

Die Äuglein hält der Kater fast geschlossen, als der Besuch in den Raum kommt. Es ist die gleiche Haltung, wie bei seinem Fund im Frankenthaler Ostpark vor knapp zehn Tagen,