Der Frankenthaler Stadtrat entscheidet sich dafür, die Beigeordnetenstellen nicht auszuschreiben. Es gibt scharfe Kritik – zugleich wird das Vorgehen vehement verteidigt.

Aus drei mach vier: Der Frankenthaler Stadtvorstand wird erweitert. Die drei Beigeordneten, die künftig neben Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) an der Spitze der Stadt stehen, werden nicht per Ausschreibung gesucht. Der Stadtrat hat am Mittwochabend mit 31 Ja-Stimmen mehrheitlich beschlossen, dass die hauptamtlichen Stellen nicht öffentlich ausgeschrieben werden sollen. Damit folgten die Fraktionen dem Vorschlag der Verwaltung. Dagegen votierten Thomas Börstler (FDP) und die AfD-Fraktion.

Zur Sache

Die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung gibt vor, dass Stellen in einem Stadtvorstand grundsätzlich auszuschreiben sind. Allerdings gibt es eine Ausnahme: „Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder beschließen, dass von einer Ausschreibung abgesehen wird.“ Davon hat die Stadt am Mittwoch im Frankenthaler Stadtrat Gebrauch gemacht. Die 31 Ja-Stimmen reichten für die Zwei-Drittel-Mehrheit aus, ohne die Zustimmung der drei Grünen wäre das Quorum allerdings nicht erreicht worden. Dem Stadtrat gehören derzeit 44 Mitglieder an.

Die Fraktion der Grünen/Offene Liste stimmte gemeinsam mit den Freien Wählern, der CDU und der SPD für den Verzicht auf die Ausschreibung. Ein Abstimmungsverhalten, das auf den ersten Blick überraschte. Schließlich waren die Grünen die einzige Fraktion, die im vergangenen Dezember den Doppelhaushalt für die Jahre 2026/2027 ablehnte. Als Grund führte Fraktionssprecherin Ute Hatzfeld-Baumann damals an, dass man gegen den weiteren Beigeordnetenposten sei, der im Stellenplan vorgesehen ist.

Grüne: „Dann kann man sich die Kosten auch sparen“

Haben es sich die Grünen nun anders überlegt? Nein. Aber: „Das ist sowieso schon ausgeklüngelt“, sagte Hatzfeld-Baumann jetzt, als es darum ging, ob die Stellen ausgeschrieben werden sollen oder nicht. In diesem Fall könne man sich auch die Kosten für die Ausschreibung sparen. „Für mich ist die Welt nicht in Ordnung, aber darauf kommt es nicht an“, erklärte Hatzfeld-Baumann, die sich überrascht zeigte, dass es keine Ausschreibung geben soll.

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Für Thomas Börstler hat der Verzicht auf die Ausschreibung ein „leichtes Geschmäckle“. Mit Blick auf die Politikverdrossenheit im Land befürchtete er, dass dies bei den Bürgern schlecht ankomme und dass der Eindruck erweckt werde, dass Entscheidungen im Hinterzimmer getroffen würden. Von der AfD-Fraktion, deren Vorsitzender Hartmut Trapp nicht an der Sitzung teilnahm, gab es keinen Redebeitrag.

FWG: „Was wäre demokratischer?“

Für die FWG, deren Fraktionssprecherin Tanja Mester als künftige Beigeordnete gehandelt wird, verteidigte Claus Hamm die Vorgehensweise: „Was wäre demokratischer als die Auswahl durch den Stadtrat?“ Jenen Stadtrat also, dessen Vertreter von den Frankenthalern gewählt wurden.

Bei einer Ausschreibung der Stellen hätte der Stadtrat dagegen nur eine eingeschränkte Hoheit über die Besetzung, auch gebe es bei einer Ausschreibung oft Streit und Kandidaten, die die Stadt nicht kennen würden. Ohne Ausschreibung hätten die Beigeordneten durch die Wahl des Stadtrats die größtmögliche demokratische Legitimation.

CDU: „Begriff Hinterzimmer verstehe ich nicht“

CDU-Sprecher Martin Schuff (CDU) pflichtete Hamm bei. „Den Begriff des Hinterzimmers verstehe ich nicht“, sagte er an Börstler gewandt. In Frankenthal habe man Kandidaten, die einen entsprechenden Erfahrungsschatz mitbringen. Bei einer Ausschreibung wäre hingegen nicht jeder externe Bewerber eine Bereicherung für die Kommune.

Auch wurde es am Mittwoch noch einmal grundsätzlich im Stadtrat: Braucht es tatsächlich einen vierköpfigen Stadtvorstand? Reichen nicht wie aktuell drei Personen, also der Oberbürgermeister und die beiden Beigeordneten, von denen einer Bürgermeister ist? Ein „Aufblähen“ hielten er und die FDP nicht für sinnvoll, betonte Thomas Börstler.

OB Meyer: „Da kriege ich fast Stresspusteln“

Eine Begrifflichkeit, die OB Nicolas Meyer gar nicht gefiel. „Wenn ich Aufblähen höre, kriege ich fast Stresspusteln“, sagte er mit Nachdruck. „Alle Herausforderungen kommen parallel auf uns zu“, erklärte der Oberbürgermeister. „Nicht nacheinander.“ Die Aufgabenvielfalt sei dichter denn je. Letztlich sei es doch so, dass eine gute geordnete Führung, bei der alles auf mehrere Schultern verteilt sei, Geld spare.

Meyer verwies dabei auf Städte wie Neustadt, die dieses „Investment“ bereits getätigt und Frankenthal in vielen Bereichen überholt hätten. „Wir sind kein Unikum, das sind allgemeine Trends“, sagte der Oberbürgermeister.

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Aufgabenvielfalt: „Überlastete Führung das Schlimmste“

CDU-Sprecher Martin Schuff unterstützte diese Argumentation und unterstrich die wachsenden Aufgaben der Stadtverwaltung und des Stadtvorstands. Ein Apparat, der eine zu schmale Führung hat, sei nicht so effizient wie einer, bei dem die Führung auf mehrere Schultern verteilt sei: „Eine überlastete Führung ist das Schlimmste, was einer Kommune passieren darf“, erklärte Schuff.

Auch für die SPD-Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner „macht es Sinn“, wenn der Stadtvorstand erweitert wird. Sie sprach von einem „Stadtkonzern“ mit vielen Aufgaben. Wie sich das Ganze dann mit drei Beigeordneten entwickelt? „Wir werden es mit Spannung beobachten“, sagte Grünen-Sprecherin Hatzfeld-Baumann, deren Fraktion nicht die Notwendigkeit für eine Vergrößerung des Stadtvorstands sieht.

Beigeordnete: Amtszeiten laufen aus

Das Amt von Oberbürgermeister Meyer ist das einzige im Stadtvorstand, das demnächst nicht neu zu vergeben ist. Er ist seit rund zweieinhalb Jahren im Amt. Der Oberbürgermeister wird von den Bürgern für eine Dauer von acht Jahren gewählt. Die Amtszeiten von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und dem Beigeordneten Bernd Leidig (SPD) laufen im nächsten Frühjahr aus. Die Beigeordneten – auch der oder die künftige dritte Beigeordnete – werden vom Stadtrat gewählt.

Ein Zeitplan dafür wurde bisher nicht öffentlich bekannt gegeben. Viele weitere Fragen, beispielsweise wer welchen Posten übernehmen soll und zur konkreten Ausgestaltung der Geschäftsbereiche, sind ebenfalls noch offen.