Ab kommendem Montag wird die aktuell noch gültige nächtliche Ausgangssperre in Frankenthal wohl wegfallen. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt. Möglich sei das aufgrund des zuletzt deutlichen Rückgangs der Infektionszahlen in der Stadt. Stand Dienstag liegt der Wert, der die Ansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner während der letzten sieben Tage abbildet, bei 63,6. An anderen Vorschriften der Allgemeinverfügung, die ergänzend zur Corona-Bekämpfungsordnung des Landes erlassen wurde, möchten Hebich und auch seine Speyerer Amtskollegin Stefanie Seiler (SPD) gerne festhalten. Das gilt beispielsweise für die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Innenstadt oder die Einschränkung von Besuchen in Alten- und Pflegeheimen. Die Frankenthaler Verfügung wird nach Darstellung des OB bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, „geordnet auslaufen“ – im Gegensatz zur Nachbarstadt Ludwigshafen, wo Rathauschefin Jutta Steinruck vergleichbare Regeln am Dienstag mit sofortiger Wirkung aufgehoben hat. Dies sei ohne vorherige Absprache mit den anderen Kommunen in der Region passiert.

Mehr dazu lesen Sie im Interview mit Martin Hebich hier.