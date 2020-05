[Aktualisiert um 13.30 Uhr] Bei Auseinandersetzungen in Worms sind am Samstagnachmittag mindestens acht Personen verletzt worden, drei davon schwer. Laut Polizei war es gegen 17.30 Uhr vor einem Café in der Rheinstraße zu einer Schlägerei zwischen einer großen Anzahl von Männern gekommen. Passanten, die den Notruf alarmierten, hatten auch von Schüssen gesprochen. Dies konnte die Polizei am Sonntagmittag bestätigen.

Durch Schüsse verletzt

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde ein 54-Jähriger durch einen Schuss getroffen und noch in der Nacht operiert. Sein Zustand gelte gegenwärtig jedoch als stabil. Ein weiterer 38-jähriger Mann erlitt eine oberflächliche Schussverletzung, ein 51-Jähriger wurde durch ein Messer verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich die Lage bereits beruhigt. Die Verletzten seien zu diesem Zeitpunkt schon vor Ort versorgt worden oder hätten sich teilweise selbst ins Krankenhaus begeben.

Laut Polizeiaussagen sind die Hintergründe zu der Schlägerei noch nicht umfassend bekannt. Insgesamt seien mehr als 50 Personen als Zeugen oder Beteiligte bekannt. Am Samstagabend hatte das Polizeipräsidium Mainz auf Twitter von einer „größeren Einsatzlage“ berichtet.