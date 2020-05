Von einer „größeren Einsatzlage“ in der Wormser Rheinstraße hat am Samstagnachmittag das Polizeipräsidium Mainz auf Twitter berichtet. Dort sei es, so die Auskunft auf Nachfrage, wohl gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Die Anrufer bei der Polizei hätten von Schüssen gesprochen, ob dem so war, konnte die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ gegen 18.30 Uhr nicht sagen.

Es kam in #Worms zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Es gab Verletzte, die nun behandelt werden. Es besteht keine Gefahr mehr. Wir sind weiterhin für Euch im Einsatz und ermitteln die Hintergründe. #Worms3005#WirsindEurePolizei https://t.co/mwQxfVRkcI — Polizei Mainz (@PolizeiMainz) May 30, 2020

Die Polizei sei mit starken Kräften angerückt, derzeit wisse man von fünf Verletzten, die teilweise vor Ort versorgt würden, sich teilweise selbst ins Krankenhaus begeben hätten. Zum Zeitpunkt der Anfrage habe sich die Lage wieder beruhigt, so die Auskunft. Wir berichten weiter.