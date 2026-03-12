Bei einem Streit am Dienstagabend in Frankenthal sind drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten drei 14-Jährige und ein 66-jähriger Mann aus Frankenthal sowie ein 51-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in der Hammstraße nahe dem Bahnhof Süd aneinander. Zwei der Jugendlichen und der 66-Jährige erlitten Rötungen im Gesicht. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Ablauf machen, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.