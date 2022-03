Wer sich über Ausbildungsplätze oder Studienangebote informieren möchte, der ist auf der Katapult-Messe genau richtig. Zahlreiche Aussteller, darunter etwa die BASF, Aldi und Lidl oder auch die Frankenthaler Stadtklinik präsentieren sich am 18. Juni im Congress-Forum.

Es soll eine „Karrieremesse für alle Altersgruppen vom Schüler bis zur Generation 50plus“ sein, kündigt der Katapult-Veranstalter Red Braid Event aus Düsseldorf an. „Die Unternehmen suchen im Moment vor allem nach Auszubildenden. Der drohende Fachkräftemangel brennt den Firmen unter den Nägeln“, sagt Red-Braid-Event-Geschäftsführer Thorsten Karau im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Um die 20 Anmeldungen von Ausstellern gebe es bereits. Darunter sei der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF, die Einzelhandelsgrößen Aldi, Lidl und Norma, die Deutsche Rentenversicherung in Speyer, der Logistik-Dienstleister Frigo Trans aus Fußgönheim, die Frankenthaler Stadtklinik und die Hochschule Kaiserslautern. Etwa 30 bis 35 Unternehmen, öffentlich-rechtliche Institutionen, Organisationen, Verbände und Bildungsträger werden ihre Jobangebote, Ausbildungs- und Studienangebote am Ende wohl im Congress-Forum vorstellen, schätzt Karau. Das CFF biete dazu optimale Bedingungen.

Termin vereinbaren per App

„Im Moment kontaktieren wir Aussteller, für die die Messe interessant sein könnte, und erarbeiten zusammen mit ihnen die Internetpräsentation“, berichtet Karau, der bei der eintägigen Veranstaltung mit bis zu 1000 Besuchern rechnet. Die Messe findet bereits zum sechsten Mal in Frankenthal statt und ersetzt den ehemaligen Tag der Wirtschaft. Die Düsseldorfer haben die Jobbörse 2019 von der Marketingagentur des Wormsers Michael Schlösser übernommen, der noch im selben Jahr unerwartet verstorben ist. Den Bezug zur Rhein-Neckar-Region bringt Thorsten Karau mit, der aus Alzey stammt. 2020 und 2021 gab es coronabedingt eine Pause. In diesem Jahr wollen die Düsseldorfer wieder durchstarten.

„Wir haben die Organisation optimiert und haben viel Zeit in den Webauftritt investiert. So wird es jetzt auch eine App für das Smartphone geben“, erläutert der Messeveranstalter. „Jobsuchende können sich auf ihren Messebesuch vorbereiten und vorab Termine mit den Verantwortlichen ihres Wunschunternehmens vereinbaren.“ Bewerben will Karau die Veranstaltung auch in Worms: „Die beiden Städte liegen so dicht beieinander, das bietet sich einfach an.“

Der Termin am 18. Juni im Frankenthaler Congress-Forum sei ideal. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich die Menschen mit ihrer Entscheidung für einen Messe-Besuch wegen der geringeren Pandemie-Dynamik in den Sommermonaten leichter tun. Auch seien dann die Rahmenbedingungen für eine solche Veranstaltung einfacher. Am 5. November wird die Messe noch in der Landauer Jugenstilfesthalle angeboten. Ansonsten macht sie Station in ganz Deutschland.

Termin

Katapult-Messe für Beruf und Bildung am Samstag, 18. Juni, 10 bis 16 Uhr, im Congress-Forum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos für Besucher und Aussteller gibt es im Netz unter www.katapult-messe.de.