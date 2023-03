Orientierung bei der Berufswahl will die Agentur für Arbeit Ludwigshafen mit einer Woche der Ausbildung von 13. bis 17. März bieten. Dabei gibt es Profi-Tipps für die Bewerbung und Infos aus der Praxis. Auch zwei Frankenthaler Ausbildungsbetriebe stellen sich vor.

Was genau macht ein Hotelfachmann oder eine Hotelfachfrau? Darum soll es am Dienstag, 14. März, 14 Uhr, im Victor’s Residenz Hotel in Frankenthal gehen. Das Unternehmen bietet laut Mitteilung der Arbeitsagentur einen Blick hinter die Kulissen, Auszubildende schildern ihre Erfahrungen. Jugendliche können bei diesem Termin im Hotel ebenso wie bei anderen Stationen in der Region direkt Bewerbungsunterlagen abgegeben. In Frankenthal beteiligt sich als zweiter Ausbildungsbetrieb die Stadtklinik an der Aktion zur Nachwuchswerbung. Dort wird am Mittwoch, 15. März, 14 Uhr, der Beruf des Pflegefachmanns und der Pflegefachfrau vorgestellt. Weitere Arbeitgeber, die während der Woche der Ausbildung zu Betriebsbesuchen einladen, sind die Hornbach Baumarkt AG, die Firma Kamb Elektrotechnik sowie das Autohaus Scheller in Ludwigshafen.

Bewerbungsfoto vom Profi

Unterstützung bei der Bewerbung gibt es am Montag, 13. März, von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Ludwigshafen. Jugendliche können an dem Tag ihre Bewerbungsmappe gemeinsam mit dem Team der Berufsberatung überarbeiten und vor Ort von einem professionellen Fotografen ein Bewerbungsfoto machen lassen. Außerdem werden Vorstellungsgespräche geübt und Berufspsychologinnen erklären, wie man sich optimal auf Einstellungstests vorbereitet. Zur Übung können Interessierte solche Tests direkt ausprobieren. Bei einer „Digitalen Talkrunde“ am Mittwoch, 15. März, 17 Uhr, beantworten Experten der Berufsberatung via Skype Fragen rund um die Themen Ausbildung und Studium.

Noch Fragen?

Die Woche der Ausbildung richtet sich an Schüler, die sich über Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren möchten, sowie junge Menschen, die für sich noch keine berufliche Perspektive gefunden haben. Das komplette Programm steht auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda. Dort finden sich auch alle Infos zur Anmeldung für die Betriebsbesuche sowie der Link zur „Digitalen Talkrunde“. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de melden.