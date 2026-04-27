Der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes in Frankenthal wird zu einer Hängepartie. Im Rathaus sieht man die Funkstille bei der Deutschen Glasfaser mit großer Sorge.

Die Stadt befürchtet, dass das Unternehmen Deutsche Glasfaser wie in anderen pfälzischen Kommunen einen Rückzieher beim Ausbau des Glasfasernetzes macht. Daher werden die Fühler nach einem anderen Anbieter ausgestreckt.

Nachdem es lange nicht nach einer erfolgversprechenden Vermarktung der schnellen Internetanschlüsse ausgesehen hatte und die Frist für den Abschluss der Vorverträge mehrfach verlängert wurde, kam seitens der Deutschen Glasfaser im September vergangenen Jahres die Erfolgsmeldung: Die erforderliche Ausbauquote von 33 Prozent war offenbar knapp erreicht worden. Ohne eine genaue Zahl der potenziellen Kunden zu nennen, hieß es damals, man werde das Glasfaserprojekt realisieren. Rund 14.000 Haushalte in Frankenthal könnten von dieser Zukunftstechnologie profitieren.

Es ist nichts passiert

Passiert ist genau nichts. „Das Projekt ist seit Monaten faktisch zum Stillstand gekommen“, teilt eine Stadtsprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Kommunikation des Unternehmens sei unzureichend, verbindliche Aussagen zum weiteren Vorgehen fehlten trotz mehrfacher Aufforderungen. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) habe die Angelegenheit inzwischen zur Chefsache gemacht und die Unternehmensführung schriftlich zur Stellungnahme aufgefordert – ohne Reaktion innerhalb der gesetzten Frist.

Die Stadt Frankenthal will die zur Regel gewordenen Verzögerungen beim Glasfaserausbau, mit denen sich auch der rheinland-pfälzische Städtetag intensiv befasst, nicht länger hinnehmen. Der OB hat sich – wie die Pressestelle informiert – direkt an Noch-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) gewandt, um Unterstützung zu erhalten und auf die negativen Folgen für den Standort sowie den Vertrauensverlust hinzuweisen.

Kein exklusives Ausbaurecht

Die Verwaltung hat die vertragliche Situation mittlerweile unter die Lupe genommen und festgestellt, dass aus der Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser zwar keine Ausbauverpflichtung abgeleitet werden könne, aber auch kein exklusives Ausbaurecht bestehe. „Das eröffnet uns Handlungsspielräume, die wir konsequent nutzen werden“, hebt die Stadtsprecherin hervor. Alternative Optionen würden geprüft und Gespräche mit anderen Anbietern geführt, um dem Glasfaserausbau zu forcieren. Ziel sei es, eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur in Frankenthal zu sichern und vor allem auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Institutionen herzustellen.

Wie beurteilt die Deutsche Glasfaser eine Realisierung ihrer Ausbaupläne? „Eine Aussage, wann die Arbeiten in dem Projekt Frankenthal starten, ist derzeit nicht möglich“, erklärt Thomas Schommer, regionaler Pressesprecher des Unternehmens, gegenüber der RHEINPFALZ. Die Voraussetzungen für einen Ausbau hätten sich in den vergangenen Monaten spürbar verändert. Gestiegene Kapitalkosten stellten die gesamte Branche vor neue Herausforderungen. „Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Ausbauprioritäten angepasst“, führt Schommer aus. Zunächst fokussiere sich das Unternehmen auf die Aktivierung bereits erreichter Adressen und die Umsetzung sowie den Abschluss beauftragter Projekte.

„Das bedeutet, dass wir neue Projekte ab sofort nur noch sehr selektiv und unter strengen Kriterien beauftragen werden“, so der Pressesprecher. Kommunen, bei denen sich hierdurch Änderungen ergeben, würden zeitnah und transparent informiert. 2,8 Millionen Anschlüsse habe die Deutsche Glasfaser bereits realisiert und werde das Ziel, schnell und nachhaltig den Zugang zum digitalen Fortschritt zu ermöglichen, fest im Blick behalten, unterstreicht Thomas Schommer.