Im Frankenthaler Autohaus Johann Wedig, das im März vergangenen Jahres von der Kestenholz-Gruppe übernommen wurde, ändert sich einiges. Auch für die Führungsebene.

Den 60 Beschäftigten fällt es nicht leicht, den schmerzlichen Verlust ihres Geschäftsführers zu verkraften. Steffen Helbing wurde mitten aus dem Leben gerissen: Er war im Januar an seiner Arbeitsstätte plötzlich verstorben. Der 60-Jährige stand seit 1998 an der Spitze der Firma und steckte voller Tatendrang, um die von ihm befürwortete Fusion konstruktiv zu begleiten. „Unser Ziel ist es, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen“, hatte Helbing, der für seine offene und verbindliche Art bekannt war, im Februar 2025 betont. Für ihn stand die „Ehe“ mit Kestenholz unter einem guten Stern, sie bedeute eine echte Win-win-Situation für alle Beteiligten, so sein Credo.

„Eine gewaltige Umstellung“

So sieht es auch sein Nachfolger Gerd Reuther, der seit 2010 das Mercedes-Center in Worms führt und nun zusätzlich mit der Leitung in Frankenthal betraut wurde. Der 51-Jährige, der in Westhofen wohnt, ist im Daimler-Konzern groß geworden und hat eine solide Kraftfahrzeug-Ausbildung absolviert, die ihn unter anderem nach Stuttgart und Berlin führte. Er qualifizierte sich als Führungskraft in Service und Verkauf. Seit 2018 ist er als Geschäftsführer zertifiziert.

Mit der Integration in die Kestenholz-Gruppe hat Reuther schon in Worms, wo er Chef von 80 Mitarbeitern ist, einschlägige Erfahrungen sammeln können. „Es war eine gewaltige Umstellung“, verdeutlicht er. Dass Kestenholz stark expandiere und inzwischen fast 30 Autohäuser unter dem Firmendach vereine, findet er richtig, weil – auch mit Blick auf die sehr aufwendige Elektromobilität – nur die großen Player am Markt auf Dauer eine Chance hätten.

Die Mannschaft zieht mit

Erste Pläne über die Zukunft des Standortes Frankenthal habe er Ende 2025 noch zusammen mit Steffen Helbing geschmiedet, berichtet Reuther. Er hebt hervor, dass er sich menschlich sehr gut mit Helbing verstanden habe. Dies gelte auch für die von Wedig übernommene Mannschaft, die bei den Veränderungen mitziehe und sich in Schulungsprogramme einbinden lasse. Junge Mitarbeiter hätten bereits in Führungsverantwortung genommen werden können. Neue Prozesse – etwa bei der Digitalisierung – seien angestoßen worden, um das Autohaus auf Kestenholz-Niveau zu bringen. Für den Centerleiter bedeutet dies „exzellente Kundenbetreuung und reklamationsfreie Arbeitsqualität.“

Mehrere 100.000 Euro seien seit der Übernahme bereits in den Standort Frankenthal investiert worden, um Gebäudestruktur und Ausstattung zu modernisieren, informiert Reuther. Im Service und Verkauf strebe man Kundenzuwächse an und wolle daher auch das Personal aufstocken. Werkstatttermine werde es innerhalb von drei bis sieben Tagen geben. Als weitere Zielvorgaben nannte er den Aufbau einer Nutzfahrzeugabteilung und einen intensiveren Gebrauchtwagenhandel.

„Es macht Spaß“

Hochzufrieden ist der neue Chef mit der Qualität der Werkstatt und dem gut laufenden Neuwagenverkauf. Der Anteil an E-Autos liege bei rund 35 Prozent und nehme auch aufgrund der staatlichen Förderung deutlich an Fahrt auf. Mittelfristig werde sich das Werkstattgeschäft verändern, da deutlich weniger Service als bei den Verbrennern erforderlich sei. Optimistisch blickt Gerd Reuther in die Zukunft. „Wir sind auf einem guten Weg, und es macht Spaß“, unterstreicht er.

Zur Sache: Die Firma Wedig

Klein angefangen hat Johann Wedig im Jahre 1897. Zunächst verdiente er sein Geld mit Pferdefuhrwerken, später kamen eine Spedition und eine Kohlenhandlung dazu. Die Firma florierte und siedelte von der Friedrich-Ebert-Straße an den heutigen Standort in der Heßheimer Straße um. Neben einer Reparaturwerkstatt wurde auch eine eigene Tankstelle betrieben. Als offizieller Vertragspartner der Daimler-Benz AG ging es ab 1962 mit dem Unternehmen weiter bergauf. 1978 kam es zur Aufteilung in zwei Firmen – dem Autohaus und der Spedition Wedig. Mit einer repräsentativen Ausstellungshalle wurden 1980 in der Heßheimer Straße neue bauliche Akzente gesetzt.

Zur Sache: Die Kestenholz-Gruppe

Die Gruppe gehört zu den ganz Großen in der Automobilbranche und wird nach wie vor als Familienunternehmen in der dritten Generation geführt. Den Grundstock legte Erwin Kestenholz im Jahre 1952 im schweizerischen Niederdorf (bei Basel). Seit Jahrzehnten besteht eine enge Verbindung zu Mercedes-Benz. Heute zählt die Gruppe an 23 Standorten in der Schweiz, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über 67.000 Kunden und beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter. Darunter sind etwa 270 Auszubildende. Der Jahresumsatz beläuft sich auf 800 Millionen Euro.