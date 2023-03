Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Eisenwarenhandlung Eisen Schlitt in der Westlichen Ringstraße schließt ein Frankenthaler Traditionsgeschäft. Handwerker und Industriebetriebe waren die Hauptkunden. Doch auch wer im Baumarkt etwas nicht fand, kam zu Günter Schlitt.

Räumungsverkauf steht nach wie vor an den Schaufensterscheiben von Eisen Schlitt in der Westlichen Ringstraße. Doch das, was da jetzt noch feilgeboten werde, stamme alles aus seinem