Das Bekleidungsgeschäft „Blickfang“ am westlichen Rand des Rathausplatzes hat sich als Adresse für modebewusste Damen etabliert. Schon bald ist der Laden Geschichte.

Der Mietvertrag läuft zum Ende des Jahres aus. Inhaberin Christa Schillinger wird dann ihren Laden schließen. Leichtgefallen ist ihr diese Entscheidung nicht. „Ich kann so schlecht loslassen“, bekennt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wer sich bei ihr etwas näher umschaut, kann ermessen, dass sie mit Leib und Seele an ihrem Geschäft hängt. Da wird ein fein abgestimmtes Sortiment hochwertiger Mode in einem Ambiente präsentiert, bei dem jedes Detail stimmt. Nicht nur die individuell angefertigten Kleiderständer sind kleine Kunstwerke. Die gesamte Ausstattung des Verkaufsraumes verrät viel Gespür für Kreativität und Exklusivität. Jedes Teil ist das Ergebnis solider Handarbeit.

Als zentraler Blickfang dient ein großes Aquarium mit einem sich anschließenden Wasserfall, der auf Umwälztechnik beruht. Daneben zeugt eine kleine Bar von der Gastfreundschaft der Inhaberin. Wiederholt wurde Schillingers unternehmerisches Engagement mit dem ersten Platz bei dem von der Stadt ausgelobten Wettbewerb „Frankenthaler Fensterzauber“ gewürdigt. „Für mich war es eine sehr schöne Zeit“, bilanziert die Einzelhändlerin und hebt das tolle Verhältnis zu ihren Stammkundinnen besonders hervor. Sie schätzen die persönliche Beratung und reagieren mit tiefem Bedauern, dass ein weiteres inhabergeführtes Fachgeschäft verschwindet.

14 Jahre lang hat die im Schwarzwald aufgewachsene und in der Pfalz heimisch gewordene Kauffrau die Boutique „Blickfang“ mit viel Herzblut geführt. „Vorher war ich sieben Jahre lang im Keller“, erzählt sie. Damit meint Christa Schillinger das Untergeschoss des Citycenters, wo sie 2005 die ersten Schritte in die Selbstständigkeit mit einem Geschäft für Deko-Artikel und Innengestaltung wagte. Weil sie aber schon immer ein Faible für Mode hatte, sattelte sie um und fand im früheren Bekleidungsgeschäft Schiffer ihr neues Domizil.

Erdrückende Kostenlast

Dass es mit dem Laden „Blickfang“ nun nicht mehr weitergeht, hat mehrere Gründe und lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Die Zeiten sind für den stationären Einzelhandel nicht besser geworden. Und die Modebranche hat es besonders schwer. Kleinere Geschäfte müssen sich mächtig zur Decke strecken, um im Konzert den Großen mitspielen zu können. Christa Schillinger hat die Erfahrung gemacht, dass die Frankenthaler Innenstadt kein allzu gutes Pflaster ist, was die Laufkundschaft anbelangt.

Die Einzelhändlerin verschweigt nicht, dass die Kostenlast immer erdrückender wird. Energiekosten steigen, Coronahilfen müssen zurückgezahlt werden. Und eine Monatsmiete im mittleren vierstelligen Bereich will erst einmal erwirtschaftet sein. Ein weiterer entscheidender Punkt kommt hinzu: Christa Schillinger hat inzwischen das Rentenalter erreicht und glaubt, den richtigen Zeitpunkt für den beruflichen Ausstieg gefunden zu haben. Die vielen Pläne, die sie bereits für ihren neuen Lebensabschnitt schmiedet, lassen den Schluss zu, dass es ihr auch ohne ihr Geschäft nicht langweilig werden wird.