Begeistert sind sie nicht, beschäftigen müssen sie sich trotzdem damit: Der Planungs- und Umweltausschuss hat gegen den Rat von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Fachbereichsleiter Bernd Schönhardt beschlossen, dass Frankenthal eine Satzung bekommt, die der Zweckentfremdung von Wohnimmobilien in der Stadt vorbeugen soll.

Beantragt hatte diesen Schritt die SPD, diskutiert wurde das Thema schon anhand eines Beispiels im Flomersheimer Ortsbeirat. Schlagzeilen haben sogenannte Monteurswohnungen zuletzt aber vor allem wegen großer Probleme in den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafens gemacht. Gunther Koch (SPD) begründete den Vorstoß seiner Fraktion mit den für Nachbarn solcher Unterkünfte einhergehenden Problemen: Lärm, Müll, Parkplatzknappheit. Teilweise herrschten in den Wohnungen, die „zu Wucherpreisen“ vermietet würden, „menschenunwürdige Zustände“.

Dieser Einschätzung schloss sich auch Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) an. Die Initiative richte sich nicht gegen die „armen Ausgebeuteten“, sondern gegen diejenigen, die sich an ihnen bereicherten. Letztlich unterstützte auch die CDU den Antrag der Sozialdemokraten: Gabriele Bindert sprach mit Blick auf eine Satzung, die ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot beinhalten soll, vom aus ihrer Sicht „einzigen Mittel, das wirklich wirkt“.

Verwaltung arbeitet Vorschlag aus

Die Stadtverwaltung wird nach dem Votum des Ausschusses nun einen Entwurf ausarbeiten, der den Gremien dann wieder zum Beschluss vorgelegt wird. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) zeigte sich allerdings skeptisch, ob der nun gewählte Weg zum gewünschten Ziel führe. Ursprünglich habe der Gesetzgeber die Möglichkeit, eine Zweckentfremdung per Satzung untersagen zu können, wegen einer völlig anderen Problemlage geschaffen, erklärte der OB: So seien in Berlin massenweise Wohnungen über einschlägige Internetportale als Feriendomizil an Touristen vermietet und damit dem ohnehin angespannten Markt in der Hauptstadt entzogen worden, sagte Hebich.

In Frankenthal gebe es eher ein Problem damit, dass Eigentümer ihre Häuser zu „Schrottimmobilien“ verkommen ließen. In seinen Augen, so der OB, sei das mit der von der SPD beantragten Satzung nicht zu bekämpfen – hier helfe wohl eher eine „Enteignung“. Ein Nachteil sei zudem, dass die Satzung nur für neue Fälle greife, nicht aber die bereits bestehenden Probleme löse, sagte Hebich vor dem Ausschuss.

Parken ist Gemeingebrauch

Bernd Schönhardt, Chef des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, erklärte zu den von den Antragstellern und vom Grünen Bruder angeführten Parkplatzschwierigkeiten, dass das Abstellen von Fahrzeugen bis zu einem Gewicht von 5,2 Tonnen zum sogenannten Gemeingebrauch einer Straße gehöre, seiner Behörde in diesem Zusammenhang die Hände gebunden seien. Bruder hatte auf einen Fall in der Flomersheimer Raiffeisenstraße hingewiesen, wo nach Arbeitsschluss zahlreiche Kleintransporter abgestellt würden.