Für die Vergaben von Arbeiten, die im Zuge zweier Sanierungsprojekte an Frankenthaler Schulen zu erledigen sind, hat der Haupt- und Finanzausschuss bei seiner Sitzung am Mittwoch grünes Licht gegeben. Rund 270.000 Euro wird demnach die Sanierung der Fassade an der Sporthalle der Carl-Bosch-Schule kosten. Der Auftrag musste zweimal ausgeschrieben werden. Weil sich daraufhin keine Firmen gemeldet hatten, griff die Stadt zum Mittel der freihändigen Vergabe, bei dem die Verwaltung aktiv auf Unternehmen zugeht und sie zu Angeboten auffordert. Zum Zug kommt jetzt eine Firma aus Mörstadt. Wie berichtet, wird die Sporthalle für insgesamt 1,1 Millionen Euro saniert. Unter anderem bekommt sie eine neue Heizung; auch der Boden der Halle wird ausgetauscht. Trockenbauarbeiten in der Neumayerschule mit einem Volumen von rund 63.000 Euro erledigt ein Speyerer Betrieb. Bei diesem Auftrag berichtete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), dass eigentlich noch ein 18.000 Euro günstigeres Angebot vorgelegen habe. Diese Firma habe aber angegeben, dass das per Post versandte Zuschlagsschreiben der Stadt nach Ablauf der sogenannten Bindefrist eingetroffen sei und zur bisherigen Offerte Mehrkosten hinzukämen. Die Konsequenz der Stadt: Bei den Zuschlagsschreiben werde zukünftig vor allem auf die schnellere Übermittlung per Fax und E-Mail gesetzt.