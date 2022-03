Die Hallensaison dauert für die zweiten Damen der TG Frankenthal etwas länger als geplant. Eigentlich hätten für den Zweiten der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Wochenende die beiden Relegationsspiele gegen den Zweiten der hessischen Oberliga, TEC Darmstadt, auf dem Programm gestanden. Wegen Corona-Fällen bei den Darmstädtern soll das Hinspiel nun am Samstag, 12. März, in Darmstadt steigen, das Rückspiel am Sonntag, 13. März, in der Halle Am Kanal in Frankenthal. Die Anschlagzeiten stehen noch nicht fest. Weil ihm zum Ausweichtermin nicht alle Stammspielerinnen zur Verfügung stehen, muss TG-Trainer Bernd Lauer sein Team umbauen. „Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft haben“, versichert er. Vom Aufstieg des zweiten Damenteams in die Zweite Regionalliga Süd hängt für die TG viel ab. Nur dann können die dritten und vierten Damen, die in der Ersten und Zweiten Verbandsliga jeweils den Titel gewonnen haben, ihrerseits aufsteigen.