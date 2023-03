Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im ersten Relegationsspiel zum Aufstieg in die Fußball-A-Klasse treffen am Sonntag (16 Uhr, Bezirkssportanlage) der TuS Oggersheim und Eintracht Lambsheim aufeinander. Eintracht-Trainer Marc Hornig will mit seinem Team eine gute Ausgangslage schaffen.

Für den direkten Aufstieg in die A-Klasse hat es aus unterschiedlichen Gründen für beide Mannschaften bisher nicht gereicht. Doch mit den Relegationsspielen bietet sich die Chance, endlich eine