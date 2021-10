Für das Kunsthaus werden freiwillige Helfer als Aufsichtskräfte gesucht. Sie sollen während der Öffnungszeiten Ansprechpartner für die Besucher des Kunsthauses sein und darauf achten, dass die ausgestellten Kunstwerke nicht beschädigt werden. Die Voraussetzungen für die Übernahme dieses Ehrenamts ist laut Stadt ein selbstbewusstes, offenes Auftreten und Interesse an Kunst. Einsatzzeiten sind während der Öffnungszeiten des Kunsthauses flexibel (Mittwoch bis Samstag, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr). Interessenten werden gebeten, sich mit Manuela Engel-Heil aus dem städtischen Bereich Kultur und Sport, Telefon 06233 89456, oder per E-Mail unter manuela.engel-heil@frankenthal.de. in Verbindung zu setzen.