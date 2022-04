Seit Mitte April nimmt die Tafel in Frankenthal keine neuen Kunden mehr auf. Das bestätigt Malteser-Geschäftsführerin Verena Rothmund auf Nachfrage. Grund sei ein spürbarer Rückgang an Lebensmittelspenden, der bundesweit die Arbeit der Tafeln erschwere, und das Fehlen von ehrenamtlichen Helfern. „Noch mehr Kundinnen und Kunden können unsere Ehrenamtlichen nicht mehr stemmen“, sagt Rothmund. Leicht sei der Schritt den Verantwortlichen nicht gefallen. „Auch wenn wir niemanden wegschicken wollen, geht es im Moment nicht anders.“ Die Tafel versorgt derzeit mit 42 Freiwilligen rund 540 Einzelkunden. Einschließlich aller Familienangehöriger sind das laut Rothmund etwa 1700 Personen. Zuletzt hatten sich knapp 60 Kunden aus der Ukraine bei der Tafel angemeldet, was weiteren 120 Personen entspreche.

Spenden und Helfer willkommen

„Wie andere Tafeln merken auch wir, dass wir weniger Lebensmittelspenden bekommen“, sagt Rothmund. Als Grund dafür nennen Verantwortliche Lieferengpässe und Hamsterkäufe. Der Einzelhandel kalkuliere zudem aufgrund von Preissteigerungen vorsichtiger. Benötigt würden angesichts der steigenden Nachfrage vor allem haltbare Lebensmittel wie Mehl, Nudeln, Zucker und Öl, aber auch Artikel für Babys wie Brei, Windeln und Feuchttücher, sagt Rothmund. Die Tafel freue sich über private Sach- und Geldspenden. Außerdem sucht das Team dringend Verstärkung. Freiwillige sollten mindestens zwei Stunden pro Woche montags bis freitags vormittags Zeit haben. Helfer werden für verschiedene Aufgabenbereiche wie das Sortieren von Lebensmitteln, die Ausgabe oder die Abholung in Geschäften gebraucht. Die Tafeln in Deutschland haben sich zum Ziel gesetzt, überschüssige Lebensmittel, die im Handel beispielsweise aufgrund ihres kurzen Mindesthaltbarkeitsdatums aussortiert würden, an Bedürftige zu verteilen. Wer sich für die Arbeit interessiert, kann sich unter Telefon 06233 889820 oder per E-Mail an tafel@malteser-frankenthal.de melden.