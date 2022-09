Von den rund 218.000 Euro, die Bund und Land zur Unterstützung von Schülern nach der Corona-Pandemie zur Verfügung stellen, werden etliche Projekte bezahlt. Doch laut Stadt ist das Geld noch nicht komplett verplant.

Annette Fahlbusch, zuständig für die Sozialplanung, erläuterte im Jugendhilfeausschuss zuletzt einige Projekte und sagte, dass Schulen noch Mittel für Projekte abrufen können. Schulverweigerer und andere Kinder mit Schwierigkeiten nimmt ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) in den Blick. Ziel: Möglichst früh auf Defizite aus den Zeiten der Schulschließung eingehen. Die Gründe für gestiegene Probleme bei Schülern haben laut Stadt viele Ursachen, von fehlender Unterstützung und Erziehungsproblemen bis zu schwierigen räumlichen Verhältnissen, die das selbstständige Lernen erschwerten.

Neben Einzelfallhilfe werden Lernunterstützung in der Gruppe sowie soziales und emotionales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche angeboten. Dazu habe es bereits positive Rückmeldungen von den Schulen gegeben. Es habe zusätzlich erlebnispädagogische Projekte gegeben, die die Gemeinschaft und die Teambildung förderten. Auch die Kompromissbereitschaft und Integrationsfähigkeit wurden vermittelt, ohne dass die Freude und der Spaß der jungen Leute zu kurz kamen, berichtete Fahlbusch. Weiterhin können Schulen solche Angebote nutzen. Außerschulische Lernunterstützung gibt es laut Stadt an der Friedrich-Ebert-Grundschule mit einem Bläserkreis, der im Herbst weitergeführt werden soll. Zur Leseförderung seien dort weitere Bücher angeschafft worden. Schulsozialarbeiter hätten gemeinsam mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim über Grundlagen der psychischen Gesundheit informiert.

Soziales Leben wieder lernen

Zu den Themen „Mobbing – Wenn Ausgrenzung einsam macht“ und Social-Media-Sucht sowie dem bewussteren Umgang mit neuen Medien sind ab Herbst beim Kinder- und Jugendbüro vier Theateraufführungen des Weimarer Kulturexpress für Zehn- bis 18-Jährige geplant. Schulen könnten diese klassenweise besuchen. „Wir wollen Kinder- und Jugendliche weiterhin unterstützen durch freiwillige Angebote“, sagte Michael Krauß, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, im Ausschuss. „Viele müssen nach dem Lockdown das Lernen und das soziale Leben wieder lernen“, verdeutlichte er. Es gebe daher enge Kontakte zu den Schulen, sein Eindruck sei, dass die Problematik „Nach-Corona“ überall gleich sei. Dezernent Bernd Leidig (SPD) informierte, dass zunächst vor allem Schulverweigerer in den Fokus genommen würden. Lehrer könnten am besten beurteilen, welche ihrer Schülerinnen und Schüler besondere Angebote brauchen und so die Netzwerke nutzen.