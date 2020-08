Ein Busfahrer in Worms wurde am Dienstagmittag von einem aufgebrachten 23-Jährigen beleidigt und eine halbe Stunde lang an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wollte der Mannheimer an der Kaiserpassage mit seinem Fahrrad in den Bus einsteigen. Da dort kein Platz mehr war, weil bereits mehrere Kinderwagen mitgeführt wurden, lehnte der Busfahrer die Mitnahme ab. Daraufhin verfolgte der Radler den Bus bis zur Haltestelle Alzeyer Straße/Lutherring, wo er sich dem Bus gegen 13 Uhr in den Weg stellte und diesen gut 30 Minuten lang an der Weiterfahrt hinderte. Dabei klopfte er lautstark gegen die Scheibe und beschimpfte den Busfahrer. Ein Passant griff schließlich ein und schob den aufgebrachten Mann zur Seite. Es kam zu einem Gerangel, bei dem niemand verletzt wurde. Nach dem Eintreffen einer Polizeistreife folgte der Mannheimer der Aufforderung der Beamten, sich zu entfernen. Der Bus konnte weiterfahren. Gegen den 23-Jährigen wird laut Polizei wegen Nötigung und Beleidigung ermittelt.