Ein 65-jähriger Smart-Fahrer ist am Montag bei einem Auffahrunfall in Worms-Rheindürkheim leicht verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 12 Uhr auf der B9 in Richtung Mainz unterwegs, als er an der Kreuzung B9/Oberrheinstraße an einer roten Ampel hielt. Ein 49-jähriger Volvo-Fahrer, der dem Smart folgte, konnte wegen zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Versuch, sein Auto am stehenden Smart vorbei zu lenken, traf der 49-Jährige diesen an der hinteren rechten Stoßstange und schleuderte das Fahrzeug um 180 Grad in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Dabei verletzte sich der 65-jährige Smart-Fahrer leicht. Er wurde laut Polizei zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.